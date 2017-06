Teaterfabrikken klare for sommershow

Dette er fjerde gang på like mange år at Astrid Overaa og Henrik Overaa Bjørnson med følge lokker publikum til humor og latter i sommerhelgene, enten det blir en varm eller våt ferietid. Ina Breivik er tilbake i teamet etter at hun hadde pause fra sommershowet i fjor for å jobbe med Margot.

På piano stiller musiker Fride Nøstdahl Hjelle (20) som har vært med siden starten.

Tittelen på showet viser til antall år med show, men skal også si noe om solfaktoren som generelt gjelder her i nordvest.

Åtte forestillinger er foreløpig satt opp, med utsolgt premiere 16. juni. Forestillinger ellers er 17. juni, 23. og 24. juni helga etter, og så helgene 14. og 15. juli og 4. og 5. august.