– Kurt, Zara, Veronica og Åge er heltene

Presis klokken 18 åpnet arrangørene dørene nede på Sørsida i Ålesund sentrum, og dermed var Ålesund Live 2017 i gang. Foreløpig er det lite folk, men det siger sakte men sikkert på gjennom porten. Her står vaktene og sjekke for både vesker og utfører en rask kroppsvisitering.

Inger Helen Nygård, Ceclie Sørland, Elin Ostnes Skog og Vivi Kristin Nordvik har allerede funnet seg et bord, hvor de nyter en duggfrisk hver.

– Vi er her for Kurt Nilsen først og fremst, men også for Veronica, sier Inger Cecilie.