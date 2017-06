Så festivalen fra verandaen 

Det har vært snakket om at enkelte av beboerne i Keiser Wilhelms gate ikke er begeistret for at årets Ålesund Live har flyttet til Sørsida, i området ved Terminalen og Molo.

Det var likevel ingen klaging å spore hos beboerne vi snakket med.

Under både fredag og lørdag var de fleste sørvendte verandaene i leilighetskomplekset mellom Brosundet og Sørsida, fylt opp av folk som fikk se alle artistene, helt gratis.

Heidi Andersen og Bernt Erik Andersen hadde til og med invitert venner til fest, og de hadde hatt to kjempekoselige dager på balkongen.

– Vi har også billetter, det må du få med, sier Heidi.

– Men været ble så dårlig i dag, at vi bestemte oss for å bli her. Så mens Åge Aleksandersen fikk det til å koke i folkemassen med over 3000 mennesker stod Heidi, Bernt og vennene deres og nøt musikken. Og i følge en av gjestene ble det også danset.

– Jeg trodde et øyeblikk kona skulle svinge seg over rekkverket her, sier han. Heidi og Bernt synes det er flott at festivalområdet er flyttet i år.

– Det er tross alt lørdag, og vi bor i sentrum, sier Heidi.

– Da må man godta at det blir arrangert ting som dette. Og ikke bare fordi at vi kan nyte musikk og artister fra balkongen. Det er bare positivt at noen lager liv, og vi vil støtte opp om det. Derfor hadde vi billetter. Vi skal også på Sting på tirsdag.

På vei ned fra leiligheten møter vi noen andre naboer. De er også veldig fornøyde med at de kan sitte på verandaen og få med seg festival, men vil ikke ha navnet i avisen.

Hvorvidt Zara Larsson falt i like god jord hos husvertene og gjestene vet vi ikke, men journalisten registrerte at det var folksomt på de fleste verandaene også da hun stod på scena.