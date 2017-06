Her lander Sting i Ålesund

Gordon Sumner - bedre kjent som Sting - kommer direkte til Ålesund fra Bodø, der han opptrådte for over 10.000 publikummere i Nordlandshallen i helga. Konserten i Bodø slo godt an og resulterte i terningkast 6 fra Avisa Nordlands anmelder Rune Slyngstad.

Nå er det Ålesund som står for tur: riggingen er godt i gang på Color Line Stadion, der det er ventet rundt 12.000 publikummere på konserten tirsdag.

Forrige storkonsert på stadion var Elton John i fjor sommer, da tok hele 17.000 turen. Siden Elton John har arrangørene Momentium gjort seg noen lærdommer, sa Ante Giskeødegård i Momentium til Sunnmørsposten i forrige uke:

– Blant annet var det litt lydutfordringer på tribuna, og altfor lang kø i baren den første timen. Det må vi prøve å rette på, sa Giskeødegård.

