Tar jazzen til Ørsta

Konsertserien Jugendjazz består av lokale musikere på Sunnmøre. De siste tre årene har de hatt base i Ålesund, men fredag den 7. juli entrer de scenen på Kunsthuset i Ørsta.

Ålesunder Natalie Sandtorv på vokal, og ørsting Torgeir Standal på gitar, har turnert rundt i Europa og i Japan som duo. Nå spiller de to for første gang sammen i Ørsta. I tillegg kommer to utflytta ørstinger, Audun Ellingsen, og Tore Hovde, som har spilt sammen siden barneskolen.

60-talls funk, hiphop, jazzrock, singer-songwriter og friere former for improvisasjon, er noe av det man kan forvente seg når Jugendjazz går av stabelen i neste uke.