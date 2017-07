The North West blir arrangert i april

Det melder selskapet The North West AS i en pressemelding.

The North West Mangler penger og trenger flere sponsorer Mye omtalte The North West-konferansen flyttes fra oktober i år til våren 2018. Det største trekkplasteret får bestemme endelig dato.

– Det er nå bekreftet at Richard Florida gjør om timeplanen og kommer til Ålesund i april. Styret i The North West har derfor vedtatt å legge arrangementet til 18.-21. april 2018. Florida er en amerikansk professor i urbanisme som gir råd til byer og bedrifter over hele verden om byplanlegging og utvikling.

Håper de ikke får skylda for utsettelsen av «The North West» Arrangørene av Moa-konferansen håper at de ikke blir gjort til syndebukker fordi det ikke har gått på skinner for «The North West».

Konferansen skulle egentlig gå av stabelen 5. - 7. oktober i år. Det er Region Ålesund som står bak The North West og stiftinga av aksjeselskapet. Region Ålesund er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Haram, Giske, Sandøy, Sula, Skodje, Ørskog og Ålesund.

LES MER OM «THE NORTH WEST» HER

Region Ålesund har omtalt The North West som tidenes happening innen urbanisering, arbeidsliv, kultur og fritid.