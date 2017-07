Moddis gjestemusikere ble presset til å ikke spille låter av Pussy Riot.

Den 29. september står Moddi på scena i Parken Kulturhus, sammen med de anerkjente Trondheimsolistee.

Undertrykte artister

Da Moddi ga ut sitt fjerde studioalbum «Unsongs» i september i fjor, markerte det et internasjonalt gjennombrudd for den norsdnorske visesangeren. På platen hadde han spilt inn låter som har ført til at artister har blitt forfulgt, fengslet eller fordrevet. Materialet kom fra alle verdenshjørner.

Havgaprock med suksess

Prosjektet høstet oppmerksomhet hos blant annet The Guardian, BBC og Financial Times, og har bragt Moddi til land som Tyrkia, Argentina, Spania og USA. Her hjemme i Norge har Moddi også beveget et stort publikum – sist med en utsolgt konsert i Den Norske Opera & Ballett.

Truet med fengsel i Russland

Prosjektet har ikke vært uten kontroverser. I november ble Moddi presset av russiske diplomater til å droppe en sang av punkbandet Pussy Riot fra settet i Kirkenes etter trussel om fengselsstraff for de russiske musikerne som deltok på konserten. I februar måtte en planlagt konsert i Beirut avlyses etter at libanesiske myndigheter satte ned foten.

Kjempesuksess med Trandalblues

Nå annonserer den populære artisten at han legger ut på høstturné med materiale fra Unsongs. Denne gangen presenterer han sangene i en intim setting sammen med en strykekvartett fra Trondheimsolistene.

Hele programmet for Høstscena i Parken Kulturhus finner du her.