Jobbet med Sting og David Bowie. Kommer til Moldejazz

Det var med synlig stolthet av festivalsjef for Moldejazz, Hans-Olav Solli under en pressekonferanse i Molde lørdag kunne annonsere at Artist in Residence for 2018 ble Maria Schneider.

Artist in Residence er en betegnelse som gis til en artist som får sette sammen flere egne prosjekt i løpet av den uken Moldejazz varer. Artisten gir også master classes (foredrag) og intervjuer. Årets AiR var Vijya Iver og artister som Marilyn Mazur. Ola Kvernberg og Chick Corea har tidligere vært det.

Det som er allerede bestemt er at hun skal spille samen med Ensemble Denada, et bandprosjekt bestående av norske jazzmusikere. De blir omtalt i store og rosende ordelag av det internasjonale jazzmiljøet.

– Dette er en del av vår visjon om festivalens profil, sa Solli. – Knutepunktsordningen er historie, og det er viktig for oss å vise at vi har en festival med særpreg.

Maria Schneider er fra USA og har jobbet med store musikere som Gil Evans, Sting og David Bowie. Hun har sitt eget The Maria Schneider Jazz Orchestra som framføre hennes egne komposisjoner. Hun har vunnet fem Grammy-priser og har vært nominert 12 ganger. Hun jobber også mye med musikeres opphavsrettigheter.

Hun og Ensemble Denada åpner Moldejazz 16. juli i 2018.