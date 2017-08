Dronning Sonja og Ørnulf Opdahl med utstilling på Vinstra

Utstillingen ble åpnet lørdag ettermiddag på Peer Gynt-huset på Vinstra i forbindelse med årets Peer Gynt-stemne.

– Vi er veldig glad for at vi får et flott kunstnermøte med Dronning Sonja og Ørnulf Opdahl, sier administrerende direktør i Peer Gynt as, Marit Lien.

Opdahl er inspirert av blant europeiske mestere som Velázquez, Rembrandt og Turner han har hentet impulser fra eldre kulturer i og utenfor Europa. Der særlig østasiatisk litteratur og filosofi har hatt betydning. I hovedsak er oljemaleriet Opdahls medium, men han arbeider også mye med akvarell, tegning og litografi.

Interessen for natur og foto, samt Kjell Nupens «strøk» og Opdahls mørke fjell, lar seg tydelig merke i dronning Sonjas kunstuttrykk.

Fellesutstillingen varer fram til og med 13. august.

Dronning Sonja fyller 80 tirsdag: Feirer med ny kunststall Piknik i Dronningparken, åpning av den splitter nye kunststallen og festaften på Bygdøy kongsgård står på programmet når Dronning Sonja fyller 80 år i dag.

Ørnulf Opdahl åpner ny grafikkutstilling i Khåk kunsthall, og fyller fortsatt Kube Kunstneren tar plass Ørnulf Opdahl forsvarer valget av dronning Sonja som utstillingsåpner på Kode i Bergen, samtidig som han selv fyller både Kube og Khåk i Ålesund.