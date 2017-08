– Bookingbudsjettet har aldri vært så stort før

Årets festivalhøydepunkt i Ålesund er sparket i gang. Arrangørene legger lista høyt og sier at årets fest skal overgå alle tidligere år.

– Vi har aldri før brukt så mye penger på booking av artister. Sceneinnslagene i helga er av høy kvalitet og bidrar til at dette blir en uforglemmelig festival, lover Erstad.

Han kan fortelle at Jugendfest i år har en dobbeltscene, slik at alle artister får spilt for et stort publikum.

– Konsertene går annenhver gang på de to scenene, som er så nære at publikum bare kan stå på samme plass, snu seg litt og likevel se bra. Balansen blir veldig kul. Også for artistene, tror Erstad.

Utsolgt lørdag

Momentium kan fortelle at lørdagen, hvor blant andre Julie Bergan, Seeb og Kygo opptrer, er utsolgt.

Fredag er det noen få billetter igjen.

– Vi har hatt et kjempesalg på forhånd, og både Minijugend og lørdagen er helt utsolgt. Totalt i løpet av helga er hele 35.000 innom festivalområdet, forteller presseansvarlig Erstad.

Festivalvettregler

Fullstappet publikum kan imidlertid by på utfordringer. Kø, trengsel og uoversiktelighet er bare noen av problemene som kan oppstå.

– Det blir lange dager, så vi anbefaler alle å stille forberedt i godt fottøy, riktige klær og ha spist noe på forhånd. Beregn god tid, for litt kø vil det alltid bli. Ikke få panikk om det blir trengsel, ta det med ro, anbefaler han.

I tillegg kan det være verd å sjekke ut festivalvettreglene.