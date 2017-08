Skyhøyt-festivalen er avlyst

Torsdag kveld melder Romsdals Budstikke at Skyhøyt er avlyst.

– Det føles helt forferdelig, sier festivalsjef Pål Henning Ilstad til avisa.

Nyheten kommer få timer etter at alle toppartistene trekker seg fra festivalen.

Skyhøyt har torsdag kveld publisert denne pressemeldingen på sin Facebook-side:

«Det er med dyp skuffelse og beklagelse at årets skyhøye festival må avlyses. P.g.a lavt billettsalg har festivalen helt frem til i dag sett og håpet på å komme til enighet med artister og management for en gjennomføring. Det har vært jobbet iherdig med å finne lønninger t.o.m. torsdag 24/8-2017. Vi er SVÆRT leie oss for at vi nå må si stopp, men finner det uforsvarlig skulle gå videre inn i et arrangement med så mye usikkerhet.

Refusjon av billetter kjøpt i inneværende uke gjøres til support@tikkio.com.»

Også billetter kjøpt før inneværende uke kan refunderes ved å sende epost til samme adresse, skriver arrangøren i kommentarfeltet.

– En jævla nedtur Jo Tore Bæverfjord og Molde Forum ser ikke hva som kan berge Skyhøyt nå.