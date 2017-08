Hun blir ny Khåk-leder

Det går fram av ei pressemelding fra styret i kunstforeninga.

Haugland tar over for Anne Standal, som går av med pensjon.

Om Haugland heter det i meldinga har hun er lærer, har en bachelor i kunst- og håndverk og en master i estetiske fag. Hun arbeider i dag som lektor/faglærer i blant anna kunst og håndverg og design ved Majorstuen skole i Oslo og på Galleri D40 i Oslo, og skriver også anmeldelser til Tidsskriftet Kunsthåndverk.

- Vi er svært glade for at vi har funnet en kompetent og allsidig utdannet gallerileder som vi ser fram til å presentere her i Khåk, heter det fra styreleder Håkon Raabe i kunstforeninga.

Den nye gallerilederen vil være på plass i løpet av høsten.