Medierosen til to sunnmøringer

De to får medierosen som henholdsvis programleder og produsent for «Salmer til alle tider» på NRK P1 og P1+.

Juryen er imponert over at programmet har klart å bevare sin sterke posisjon i et radiolandskap i stadig endring. Programmet har hatt stor betydning for mange i flere år, noe en markedsandel på nesten 50 prosent på NRK P1 viser.

– Det var inspirerende å bli nominert, men vi ble overrasket over å få prisen – i konkurranse med Petter Uteligger, «På flukt» og flere andre gode TV-programmer, sier Kjetil Lillesæter.

- Svært god jobb

I begrunnelsen for prisen står det:

Programleder Kjetil Lillesæter og Produsent Gudbjørn Bondhus har gjort en svært god jobb med å utvikle programmet, der Lillesæter sammen med ulike gjester lar oss få møte dybden og rikdommen i salmer og kristne sanger til alle tider.

Juryen understreker også at programmet er høyaktuelt i et flerkulturelt samfunn, for å gi innblikk i våre kristne røtter og hvordan salmene fortsatt lever i oss i dag. Menneskers livssyn er helt sentralt i dagens samfunn, og er det som dypest sett styrer våre holdninger og handlinger. Derfor vil slike programmer, som gir et varmt og nært møte både med enkeltmennesker og salmeskatten, kunne bidra til økt forståelse på tvers av livssyn, mener juryen.

Viktig del av historien

Kjetil Lillesæter opplever at NRK satser på livssynsstoff.

– Å speile Norges religiøse arv er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt som allmennkringkaster. To timer med salmer til alle tider hver søndag på radioen utgjør bare en liten del av NRKs livssynstilbud, sier han.

Medierosen er en oppmuntringspris som går til en person, et program eller en redaksjon som har løftet frem kristen tro eller gode verdier i de allmenne mediene. Tidligere vinnere har blant annet vært Andreas Håtveit, NRK for «Salmeboka minutt for minutt», Aftenposten for «Sweatshop» og TV Inter.