Sigrid avlyser USA-turnering

I høst skulle Sigrid Raabe har turnert med det britiske bandet Oh Wonder, sammen med bandet sitt. Slik blir det imidlertid ikke, forteller Sigrid selv i en video posta på Twitter torsdag.

- Jeg var så spent og det var ei stor ære å bli invitert, sier hun i videoen - og begrunner avlysinga med at hun vil fokusere på å få ferdig debutalbumet sitt.

– Det er felles enighet fra alle involverte om å prioritere fullføring av albuminnspilling i stedet for å være på en veldig omfattende turné høsten 2017. Albumet skal ut i 2018, utdyper Kim Paulsen i Raabes plateselskap Petroleum overfor VG. Han presiserer at alle andre Sigrid-konserter i år, foruten altså de med Oh Wonder, vil gå som planlagt.