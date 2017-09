Waldehuset stenger dørene i vinter

Siste ordinære åpningsdag i år blir søndag 1. oktober, opplyser Foreningen Waldehuset på egen facebookside.

Etter planen vil huset åpne dørene igjen for publikum i juni til neste år, men det vil fortsatt være mulig å leie huset.

Foreningen skriver:

«Det viser seg at huset blir mest besøkt av turister, og det mangler ikke på gode ord, de viser stor undring og takknemlighet for opplevelsen de får ved et besøk i Waldehuset.»

Populær julemesse

Waldehuset gjenåpnet i nyoppusset stand i juni 2014, etter mange timers restaureringsarbeid og frivillig innsats.

Intense timer med heltemodig innsats Barna som gikk bakerst og holdt gnistregnet unna, de modige brannmennene, hushjelpa som bar husfruen sin over fjellet. Heltene var mange i de intense bybranntimene 1904.

Huset har hatt søndagskafé året rundt, men nå blir det altså en pause. De tre siste årene har Waldehuset hatt egen julemesse, som har vært godt besøk

Det blir julemesse også i år, den siste helga i november. Etter det stenger dørene fram til sommeren 2018.

Mirakelhuset

Waldehuset ble opprinnelig bygget i Sykkylven, og flyttet til Ålesund i 1871. Huset overlevde på mirakuløst vis bybrannen i 1904, mens alle trehusene rundt brant.

Mirakelhuset skal reddes – i siste liten Det overlevde bybrann og rivingstrussel. Nå planlegges restaurering slik at Waldehuset skal overleve nok en gang.

Våren 2012 ble det verneverdige huset kjøpt av pinsekirka Filadelfia Ålesund med hjelp av Anders Pedersen i Fjordlaks, og huset har siden vært åpent for publikum.

Det skjer-kalenderen: Få med deg det som skjer i kulturlivet på Nordvestlandet