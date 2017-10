Hildre blir hedret av kongen

– H.M. Kongen har utnevnt korpedagog Per Oddvar Hildre, Ålesund til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans fremragende innsats for kor og kultur, heter det i en pressemelding.

Hildre er både sangkordirigent og korpedagog. I kormiljøet går han under kallenavnet «Prots».

Ved et arrangement ved Borgund Folkehøgskule i Ålesund lørdag 21. oktober klokka 14.00 vil dekorasjonen bli overrakt.