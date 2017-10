Kaja Rode er ute

For første gang i The Voice hadde ikke mentorene noen påvirkning på resultatet. Kun seernes stemmer avgjorde når fire av åtte måtte forlate konkurransen fredag kveld. Da duellerte to fra hvert lag om å gå videre.

De fire som måtte forlate konkurransen var Maria Celin Strisland (19) (Team Martin), Dina Sæle Ek (32), Lillen Stenberg (25) (Team Lene) og Kaja Rode (19) (Team Yosef).

Kaja Rode, som er fra Ulsteinvik, framførte "I'm every woman" av Chaka Khan. Hun tapte duellen mot August Dahl, som framførte "Want To Want Me" av Jason Derulo.

Det blei hard kost for mentoren Yosef Wolde-Mariam, skriver TV2.

– Jeg har hatt det helt jævlig, men det går seg til. Det er jo en hard fase, men det skal gjøres, sier han etter at han måtte se Kaja Rode forlate konkurransen.

NB. Elise Nærø fra Fosnavåg er også med iThe Voice.

Saka blei først publisert på Vikebladet Vestposten