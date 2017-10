Adam Douglas vant Stjernekamp

– Dette er helt utrolig. Tusen hjertelig takk, dette er fantastisk, sa Douglas fra scenen.

Han var tydelig preget etter å ha vunnet sangkonkurransen.

– Takk! Det er helt utrolig at dette skjedde. Det er insane! Dette skjedde! Jeg kunne aldri trodd det, sa Douglas til VG etter at seieren var et faktum.

Solli-Tangen og Douglas fremførte begge tre sanger i finaleprogrammet, blant annet hver sine egne valgte låter. Adam Douglas valgte den egenskrevne låten «I Once Was An Honest Guy», mens Solli-Tangen gikk for sitt Melodi Grand Prix-bidrag fra 2010 – «My heart is yours».

Det ble et gjensyn med Solli-Tangens nummer fra operakvelden, nemlig «Tårnarien» fra Puccinis «Tosca», i tillegg til Aha-klassikeren «The Sun Always Shines On TV». Douglas valgte soul-låten «Try a Little Tenderness» og «False Alarm» fra EDM-kvelden.

Fjorårets Stjernekamp-vinner Knut Anders Sørum var gjestedommer i finalen.