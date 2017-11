Sigrid trippel-nominert

Mandag ettermiddag slapp NRK P3 alle nominasjonene til P3s egen musikkpris.

Sigrid er nominert i kategoriene Årets live, Årets Nykommer og Årets Liveartist. Juryen har plukket ut fem artister/band som har markert seg nevneverdig på livescenen det siste året gjennom høyt aktivitetsnivå, ekstraordinære konserter og livefremføringer.

Juryens kriterier for Årets Låt-nominasjon er at det er en sang som har preget P3 og lytterne, og som oppleves relevant for norsk musikkhistorie. Sigrid er nominert med hit-en «Don’t kill my vibe».

Lørdag 25. november er det klart for femte utgave av P3 Gull, som i år finner sted på Skur 13 i Oslo og sendes direkte på NRK1. Prisutdelingen skal hylle den beste norske musikken fra året som har gått. Showet ledes av Live Nelvik og Leo Ajkic.

Fire priser

Det deles ut følgende priser på P3 Gull 2017:

Årets låt

Årets nykommer

Årets liveartist

P3-prisen (uten nominerte)

Og de nominerte er:

ÅRETS LÅT

Arif – Alene

Hkeem & Temur – Fy Faen

Sigrid – Don't kill my vibe

Linda Vidala & KingSkurkOne – Bængshot

Cezinando – Håper du har plass

ÅRETS NYKOMMER

Kjartan Lauritzen

Sigrid

Hkeem

Amanda Delara

Linda Vidala

ÅRETS LIVEARTIST

Gabrielle

Karpe Diem

Kjartan Lauritzen

Sigrid

Lüt

Vinneren av kategoriene årets låt og årets liveartist avgjøres av publikumsstemmer, mens årets nykommer og P3-prisen kåres av jury.