Annbjørg Lien er nominert til Rockheim Hall of Fame

Hittil er 26 norske artister og artistgrupper innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Alle er artister eller grupper som har satt betydelige spor etter seg i norsk populærmusikks historie. Et krav for å bli innlemmet er at de debuterte som plateartister for minst 25 år siden.

Før jul skal tre nye innlemmes. Blant de nominerte er Annbjørg Lien.

– Hun har vært en uredd foregangskvinne innen folkemusikken, og har samtidig trukket inn elementer fra andre stilarter og kulturer. Hun har gitt ut en rekke kritikerroste soloalbum, skriver komiteen som har nominert henne.

Annbjørg Lien må konkurrere med åtte andre, deriblant Kari Bremnes, progrock/pop-bandet Saft, Morten Abel og Grethe Kausland. Den endelige beslutningen tas av en jury som består av mer enn 100 personer fra musikkbransjen, melder Rockheim i en pressemelding.

Annbjørg Lien må regnes som en av de beste ambassadørene for norsk tradisjonsmusikk – både her hjemme og i utlandet, skriver nominasjonskomiteen. Hun ble internasjonalt kjent da hun i 1993 turnerte med gruppa Bukkene Bruse i blant annet Japan og USA. Hun har spilt sammen med musikere fra hele verden, og har medvirket på plater med bl.a. The Chieftains, Andy Irvine og Loreena McKennitt.