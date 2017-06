En skjellsettende sjøreise

– Da reiste jeg med det vakre skipet som var det nyeste på den tid. Turen gikk til Bergen og spesialist for å få tannregulering, forteller Hagen.

Det fantes ikke slike spesialister i Ålesund i 1957, nemlig.

– «Ragnvald Jarl» var bygget for Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab i Trondheim på Blohm & Voss-verftet ved Hamburg. Skipet kom i fart juli 1956.

Det ble overtatt av TFDS i Tromsø 1989, som solgte det til Rogaland sjøkapteinskole i -95. Etter noen år som «Gann», ble det solgt videre til Kristiansand.

– Det seiler ennå som «Sjøkurs». NRK brukte det jo som sommerskip i to år og gikk innom de fleste steder langs kysten, minner Jan Arild om.

På hans egen «skjebnesvangre» førstereistur hadde han selskap av fetteren Sverre Hagen, som var kokk om bord.

Blant ålesundspassasjerene fantes ellers Else Nerbøvik, brannmann Ragnvald Longva, Oddvar Klungreset fra Metodistkirken, musikkinstruktør Thode Fagelund pluss Per Aaland og Arnfinn Lillevold, som skulle hente to biler i Bergen.

Jan Arild bodde hos sin onkel og tante. Den behagelige returen på nord etter ei uke gikk med «Lofoten». Dampskipet fra 1932. Ikke rart han ble entusiast! Vi gratulerer med jubileet.

