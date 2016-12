Gaza slo til på Sula

I romjula trekker de lokale fotballspillerne innendørs, for å trimme av seg all den gode julematen de har spist i juledagene. Så også på Sula, der den tradisjonelle Sulacupen gikk av stabelen tirsdag.

Og i år ble det seier til laget med det eksotiske navnet FC Gaza. Men dette ble ingen walk-over for Gaza, i finalen måtte det straffekonkurranse til før seieren var klar.

Finalemotstander var Tynn Stall, som hentet opp 0-2 mot slutten og presset voldsomt på for seieren etter at Gaza fikk en mann utvist. Men Gaza-gutta berget straffekonk, der Erik Veddeng avgjorde. Han scoret også begge lagets mål i finalen, og ble svært avgjørende sammen med lagets gode keeper fra SIF (og snart Osane IL) Håkon Kjølsøy.

Utvist da også

I semifinalen vant Gaza mot selveste Frelsesarmeen, mens Tynn Stall tok seg av NSYNC/Stjernesludd. Også i semifinalen fikk Gaza en spiller utvist, nemlig lagets toppscorer Kai Ahmedzai. Han fikk karantene i finalen, men likevel ordnet altså kompisene seieren. Kai Ahmedzai ble turneringens toppscorer sammen med Tynn Stalls Finn Erik Stavseng.

Et artig innslag var Branns midtstopper Jonas Grønner. Han stilte for Langevåg Kings, men det hjalp ikke. De røk ut alt i gruppespillet, selv om Grønner scoret to mål for «kongene».

Dyktige arrangører var MSIL og Sula Frivilligsentral.