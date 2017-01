Gjorde rent bordtennis-bord i helga

Helgens resultater – fem av fem mulige seiere og dermed ti poeng totalt – gjør at Volda og Ørsta Bordtennisklubb topper eliteserien i bordtennis.

Men tre poeng bak følger Laksevåg – som attpåtil har to kamper færre spilt.

– Men grunnserien er det vel egentlig ingen som bryr seg om. Det er sluttspillet som teller, og nå er vi nok med der, sier Tor Hallaråker i Volda og Ørsta Bordtennisklubb.

De to siste årene har sluttspillseieren endt opp på Sunnmøre. Men selv om Volda/Ørsta viste gryende form i helga, vil ikke Hallaråker si det er en pekepinn på hvor seieren ender i år.

– Det går nesten ikke an å tolke noe ut av denne helga siden Laksevåg ikke stilte sitt beste lag. Vi stilte derimot med vårt sluttspillslag, sier Hallaråker.

– Laksevåg er favoritter

Selv om Volda/Ørsta har vunnet to titler på rad, mener faktisk primus motoren for bordtennisen i fylket at Laksevåg er årets favoritter.

– Det hadde selvfølgelig vært stort å vinne tre på rad, men på papiret har Laksevåg nå et bedre lag enn oss. Jeg vil si at det er 70/30 i deres fordel, sier Tor Hallaråker.

To seriekamper gjenstår før sluttspillet starter – og avsluttes – i løpet av mars.

– Men mye kan jo skje før den tid. For vår del er jo for eksempel Viktor Brodd ekstremt viktig. Om vi får skade på viktige spillere, så er det jo fort lettere å fange ei krokodille med en spiseskje enn det er å vinne for oss, beskriver Tor Hallaråker.

Unggutter fikk sjansen

Selv om Volda/Ørsta stilte toppet mannskap i helga, hadde de også med seg ungguttene Nicholai Zabka, Andreas Dagsloth og Sigurd Tjalveson Sørheim som alle fikk spilletid.

Dagsloth vant blant annet sine første seiere i eliteserien.

– Skal vi få spillere opp på eliteserienivå, så må de få prøve seg i eliteserien. Det hjelper ikke å øve seg i 3. divisjon. Publikum, returer, tempo og alt er forskjellig. Spesielt nervøsiteten blir helt annerledes på dette nivået. Det må spillerne lære seg å takle tidligst mulig, sier Tor Hallaråker.