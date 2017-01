Ny midtstopper klar for Brattvåg

Nå er Emblems solide midtstopper Scott Fellows klar for klubben. Fellows har en fortid i både Herd og AaFK.

Brattvågs sportslige leder Ole P. Aarsund bagatelliserer splid i spillergruppa – Vi har full kontroll Ryktene går om at Brattvåg ILs storsatsing for å nærme seg de nest beste i norsk fotball er i ferd med å rakne. Men det benekter sportslig leder Ole Petter Aarsund på det sterkeste.

Rekdal akutuell

– Våre trenere Karl Oskar Fjørtoft og Rune Ulvestad kjenner veldig godt til Scott fra før, og de mente at han er rett mann for oss. Og vi er glade for å ha sikret oss ham, sier BILs sportslige leder Per Gidlund.

Sønnen til Kjetil Rekdal, Niklas Rekdal, har også vært på BIL-trening i det siste.

– Han er kanskje aktuell, men vi vet ikke. Nå er han tilbake i trening med Nybergsund, så vi får se hva det ender med, sier Gidlund.

Som antyder at Brattvåg fortsatt leter etter nye spillere, særlig bør høyresiden styrkes.