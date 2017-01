Badminton-suksess i Hatlanehallen

Det sier Sissel Karin W. Schmidt i Ålesund Badmintonklubb.

– Vi fikk mye skryt, ikke minst når det gjelder Hatlanehallen som er fantastisk god å spille i, legger hun til.

Og ikke bare gikk det bra utenfor banen – på parketten rasket ÅBK med seg en haug med topplasseringer med vinnere i de aller fleste klassene. Der rutinerte Thomas Pedersen hadde aller mest suksess med sine tre KM-titler av tre mulige.

To gode naboer

De unge spillerne er prioritert hos ÅBK med blant annet egne treninger, men også i naboklubben Norborg er badminton populært hos de yngre utøverne. Og slikt blir det gjerne gode mixed-par av, i helgens KM utgjorde Trygve Gulbrandsen (12) og Andrea Ulla Nogva (11) en slagkraftig duo fra hver sin sunnmørsklubb. Og bra spilte de også, selv om det ikke gikk helt til topps – et trønderpar ble for sterke i den siste kampen.

– Vi har vel vunnet alt så langt i dag, fortalte de Sunnmørsposten rett før den siste kampen.

– Hvorfor fungerer dere bra sammen på banen?

– Vi kommuniserer bra på banen og er «back-up» for hverandre. Vi har en plan for hvordan vi skal spille og vet hva vi skal gjøre. Dette er vår fjerde turnering sammen, og selv om vi trener hver for oss i våre klubber så blir vi enige om hvordan vi skal spille, smiler de.