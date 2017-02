Karsten Warholm: – Jeg er mildt sagt stolt!

20-åringen sikter til sin vinnertid på 400 meter flatt under innendørs-NM i Ulsteinhallen.

Klokka stoppet på 45,96 sekunder – årsbeste i Europa og verdens nest beste tid på distansen i 2017. Og sjølsagt det beste en nordmann har løpt på distansen, ute eller inne.

– Karsten bør åpne på 21,5, det er optimalt. Sa trener Leif Olav Alnes til Sunnmørsposten før rekordløpet.

Unggutten ga alt fra start og gjorde unna de første 200 meter på 21,4. Sjøl om han fikk «syra» på slutten, ble det altså en historisk 400-meterstid.

Fantastisk mesterskap

– Hvordan oppsummerer du helgens NM på hjemmebane i Ulsteinvik?

– Helt fantastisk. Jeg er mildt sagt stolt over det jeg presterte.

– Du giret deg skikkelig opp før rekordløpet på 400 meter lørdag?

– Ja, det ser kanskje dumt ut for mange, men for meg er det viktig å få opp energinivået. Jeg må fram dyret i meg. Stemninga i hallen var en medvirkende årsak til at jeg lykkes, sa Warholm til Sunnmørsposten da det hele var over. Stafetten som avsluttet NM søndag ettermiddag, ble et aldri så lite antiklimaks, siden Henrik Overvåg mistet pinnen i vekslinga med Warholm før 2. etappe. Løpet var kjørt.

– Det er slikt som kan skje i en stafett, sier Warholm og mente guttene på laget kom kjapt over akkurat den skuffelsen. I fjor tok Dimna gullet på stafetten, i år ble det altså stopp etter første etappe.

«Pers» også på 200 meter

Warholm innfridde altså på 400 meter da han gikk under drømmegrensa på 46 sekunder, og fulgte opp med ny «pers» og 20,91 på 200 meter søndag.

Også her var han suveren, siden Øyvind Strømmen Kjerpeset, Florø, på 2. plass kom inn til 21,49.

– Jeg er ufattelig fornøyd med mine individuelle prestasjoner, la 20-årige Warholm til. Kommende helg deltar han for Norge under den nordiske innendørslandskampen i Finland, før utendørssesongen venter. Siden landskampen går over en dag blir det trolig to distanser for Warholm.

Han velger ikke å delta under innendørs-EM, og ser heller fram mot en spennende utendørssesong. – Jeg håper å stabilisere tida på 400 m hekk, sier Warholm, som i fjor løp på kanonsterke 48,49 under Rio-OL.

Andersen imponerte også

Ådne Andersen tok også gull under NM søndag, på 800 m etter en utrolig finish.

– Jeg er overlykkelig, var Ådnes kommentar etter gullet. Lørdag perset han med nesten seks(!) sekunder på 1500 m til 3.50,88.

– Jeg har to høydeopphold bak meg i Sør-Afrika og en skadefri høst. Jeg har endelig fått satse som jeg vil. Dette lover bra, sa en glad 23-åring fra Hareid til Sunnmørsposten under NM-helga.

Folkefesten vi hadde håpet på

Trond Berg var en sliten, men glad leder av hovedkomiteen for innendørs-NM i Ulsteinhallen søndag. Da oppryddinga etter mesterskapet var i gang, kunne Berg trygt slå fast at Dimna IL hadde gjort en prikkfri jobb som arrangør.

– Det gikk akkurat som vi drømte opp. For oss er det viktig skape noe sammen i klubben når vi inviterer til et fellesskap som et slik mesterskap byr på. Totalt var det 220 funksjonærer i sving under NM, når vi tar med Høgskulen i Volda sine elever som sto for TV-sendinga, sa Trond Berg.

Han er også ufattelig glad for å ha Karsten Warholm som frontfigur i klubben.

– Han er den beste ambassadøren for oss. Ikke bare rent sportslig, men også på den ydmyke måten han framstår på. Det er han som gjør jobben på banen, men han deler alltid æren med andre. Det er et eksempel til etterfølgelse, sa Berg. Han var svært tilfreds med publikumsoppslutninga under NM.

– 1200 lørdag og drøye 1000 søndag er tall ingen innendørs-NM kan vise til tidligere, sier Dimna-lederen stolt.

– Over forventningene

– At vi tok ni medaljer under dette norgesmesterskapet er langt over våre forventninger, sier Arve Hatløy.

Han var som alltid sentral da Dimna IL sto som arrangør av innendørs-NM for senior lørdag og søndag. Hatløy er sportslig sjef i klubben og trener for de mange aktive.

– Karsten (Warholm) presterte som forventet. Jeg hadde tro på at han kunne komme under 46 sekunder på 400 meter. Også 200-meteren hans var god, den tredje beste i Europa så langt i år. Ellers synes jeg det var ekstra kjekt med Ådne (Andersen) sine to medaljer. Og ikke minst hans sterke avslutning som ga gullet på 800 meter, sa Arve Hatløy.

Han kunne se at Johanne Rise Kvalen, Renate Grimstad, Fride Møller Flatin og Iver Moldskred ta medaljer i NM. 15-årige Jonas André Ose imponerte på 60 m med sterke 7,18 sekunder.