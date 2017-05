Følg Bergsøy-damene direkte på web-tv på smp.no

Alle lokale handballentusiastar kan glede seg til at dei kan fylgje Bergsøy direkte via smp.no.

Dette er ei kvalifisering mellom fire avdelingsvinnarar i 3. divisjon, der dei to beste rykker opp. Så det held truleg med to sigrar for Bergsøy.

Tre kampar

Laurdag møter dei Bossekop frå Alta klokka 11, og klokka 19 laurdag står favoritten Selbu for tur. Søndag vert det kamp mot Harstad klokka 13.30, og alle kampane kan lesarane våre fylgje via web-TV. Tilbodet gjeld for avisa sine abonnentar.

Vedrana Terzic er ein av to keeperar i BIL, og kona til Igor Terzic trur sjansane er gode.

– Eg trur vi må slå Bossekop, og truleg også Harstad. Selbu er nok det beste laget, men vi er ikkje sjanselause der heller, på ein god dag, trur ho.

Som har spelt på fleire lokale lag, som Spjelkavik og Volda. No er ho inne i sin fyrste sesong i Bergsøy, men seier sjølv at ho mest er med for å støtte opp om fyrstekeeper Susanne Sandvik.

Mor og dotter

Med på laget er også mor og dotter. Siv Vestnes på 46 år er framleis ein god spelar, og no har ho dottera Lisa Marie med seg på bana.

Trenar er Igor Dokmanovic, som også trenar Bergsøys herrelag i 2. divisjon.

Uatom superveteranane Vedrana og Siv har elles BIL eit ungt og lovande lag. Og det er nesten kun spelarar frå Herøy med på laget.