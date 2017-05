Onsdag gikk den årlige Tinestafetten av stabelen på Sunnmøre. 22 lag på Valdervoll og hele 57 lag på Aksla stadion gjorde at nærmere skoleelever var i aksjon.

– Det har vært gøy. En opplevelse, sier elleve år gamle Filipe Slyngstad.

Han løp en av åtte 200-metere for Hatlane skole og var en viktig bidragsyter til at klassen hans kom på 3.-plass.

Kamerat Tobias Kverndokk Bjerkan - fra samme skole - bidro til at sitt lag vant klassen sin. Men selv om det ble suksess på Aksla stadion, ser nok duoen på Tinestafetten mest som underholdning.

– Det er fotball jeg har lyst å satse på, sier Kverndokk Bjerkan.

Skaper idrettsglede

I en årrekke har brødrene Kåre og Ole Martin Sæter arrangert skolestafetten. I all hovedsak er den for 6.- og 7.-klasse, men også enkelte klasser for ungdomsskolene stiller.

– Det har gått veldig greit for seg i år, sier Kåre Sæter.

Han er ikke i tvil om at det er verdt å legge ned en del timer for at skoleelevene skal få en dag litt utenom det vanlige.

– Se på alle rundt her da. Det er dette som er ekte idrettsglede for meg, sier Kåre Sæter.