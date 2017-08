Hødd tapte for Tiller

( Vikebladet Vestposten ) Hødd fekk finaledraumen knust, etter at dei tapte for Tiller i semifinalen i J18/19 i Norway cup fredag kveld. Dermed vert det bronsefinale for Hødd laurdag kl 11.05.

Det stod 0-0 ved pause, men Tiller skåra tre mål- det eine på straffe- tidleg i andre omgang, og då var løpet køyrt for Høddjenten. Tiller la på til 4-0 mot slutten av kampen.

Begge laga hadde ein kamp frå tidlegare i dag i beina, og både Tiller og Hødd hadde fleire sjansar i første omgang.

Tiller slo ut Lyn på straffer medan Hødd var sterkast mot Herd i straffekonkurransen.

Det var dårleg ver under kampen på Ekeberg, med pøsregn og torever, noko som gjorde bana tung og våt.

Saka blei først publisert på Vikebladet.no