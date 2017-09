Nå kan du stemme din favoritt inn på Folkets lag

Etter at trenerne og Sunnmørsposten har valgt ut 27 kandidater, blant dem ni som allerede er garantert en plass på laget, er det nå opp til leserne å stemme fram sin favoritt som skal få møte Eliteserie-stjernene til AaFK i en veldedighetskamp til inntekt for TV-aksjonen 10. oktober.



Den første duellen går mellom Voldas Runar Løvold og Emblems Steven Fellows. Totalt skal det være ni dueller i dagene framover.



Runar Løvold ble oppflasket i Åheim. Han har vært innom både Skarbøvik og Åram/VanKam, men har de siste årene spilt for Volda. Lenge var 25-åringen midtbanespiller, men etter en skade for to år siden ble han omskolert til midtstopper. Det har slått svært positivt ut. I år har Løvold vært kaptein og en av bærebjelkene til Volda i 4. divisjon. Til vanlig er Løvold økonomiansvarlig i Volda Fotball.



Steven Fellows' moderklubb er Emblem IL. Turen gikk etter hvert videre til AaFKs aldersbestemte lag, mens han etter hvert ble en viktig brikke for Herd da klubben var i 2. divisjon. Etter hvert endte Steven opp som student i USA, men han er nå tilbake i Norge og Emblem i 4. divisjon. 25 år gamle Steven er ansatt som daglig leder i Emblem Idrettslag.

Duellen mellom Runar Løvold og Steven Fellows om en plass på Folkets lag vil vare fra klokken 08:00 til 23:59 torsdag 21. september. Vinneren av duellen vil bli offentliggjort påfølgende dag når neste duell presenteres.



Det er kun mulig å stemme en gang per duell.