Stem fram din favoritt i femte duell

Etter at trenerne og Sunnmørsposten har valgt ut 27 kandidater, blant dem ni som allerede er garantert en plass på laget, er det nå opp til leserne å stemme fram sin favoritt som skal få møte Eliteserie-stjernene til AaFK i en veldedighetskamp til inntekt for TV-aksjonen 10. oktober.



Steven Fellows fra Emblem gikk seirende ut av den første duellen, mens Skarbøviks Joakim Bolsø vant den andre duellen i forrige uke. Den tredje duellen ble vunnet av Harøys Stian Harnes.



Den fjerde vinneren ble klar ved midnatt. Bergøys Martin Røren vant duellen mot Tobias Evebø og dermed er Bergsøy-spilleren klar for Folkets lag.



I dag er det klart for en ny duell. Dagens duell er mellom Langevågs Isak Dybvik Mattaa og Iver Lindseth. Avstemningen varer fra 9.30 til 23.59 i kveld. Det er kun mulig å stemme en gang per duell.

Stem på din favoritt i feltet til høyre for artikkelen



Isak Dybvik Maatta (16) blir sett på som et stort talent på Sunnmøre. I høst har unggutten spilt seg til en fast plass på Langevågs lag i 4. divisjon. Tre mål på seks kamper er det blitt hittil.



Iver Lindseth (22) er en løpsmaskin som spiller på kanten for Rollon i 4. divisjon. Han går for å være en slepen tekniker. Iver har vært innom AaFK-systemet tidligere, men fikk aldri målt seg mot A-lagsspillerne der. Nå håper han nok på sjansen mot dem som en del av Folkets lag.

Slik ser folkets lag ut hittil: