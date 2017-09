Sjekk hvem som vant gårsdagens duell

Etter at trenerne og Sunnmørsposten har valgt ut 27 kandidater, blant dem ni som allerede er garantert en plass på laget, er det nå opp til leserne å stemme fram sin favoritt som skal få møte Eliteserie-stjernene til AaFK i en veldedighetskamp til inntekt for TV-aksjonen 10. oktober.



Steven Fellows fra Emblem gikk seirende ut av den første duellen, mens Skarbøviks Joakim Bolsø vant den andre duellen i forrige uke. Den tredje duellen ble vunnet av Harøys Stian Harnes.



Bergøys Martin Røren vant den fjerde duellen, mens Langevågs Isak Dybvik Määtä gikk av med seieren i torsdagens duell. I går var det klart for duell mellom Spjelkaviks Lars Austnes og Øyvind Hagen fra Herd. Her var det Austnes som gikk av med seieren. Det betyr er det kun gjenstår tre dueller før Folkets lag er komplett, og disse duellene blir avgjort i neste uke.

DETTE ER FOLKETS LAG HITTIL:

NAVN: Lars Austnes

ALDER: 19

POSISJON: Back/vingback

KLUBB: Spjelkavik

* Lars Austnes gikk fra Langevåg i 4. divisjon til Spjelkavik i divisjonen over før denne sesongen. Han har spilt fast på laget som vingback og blitt en viktig del av laget.

NAVN: Isak Dybvik Määtä

ALDER: 16

POSISJON: Sentral midtbane

KLUBB: Langevåg

* Isak Dybvik Määtä blir sett på som et stort talent på Sunnmøre. I høst har unggutten spilt seg til en fast plass på Langevågs lag i 4. divisjon. Tre mål på seks kamper er det blitt hittil.

NAVN: Joakim Bolsø

ALDER: 21

POSISJON: Sentral midtbane/kant

KLUBB: Skarbøvik

* Joakim Bolsø har kun spilt for SIF. Han kan bekle både en offensiv midtbaneposisjon og spille ute på kanten på et ungt SIF-lag. Klubber i 3. divisjon har tidligere vært ute etter han, men Bolsø valgte å bli værende i SIF denne sesongen også.

NAVN: Steven Fellows

ALDER: 25

POSISJON: Midtstopper

KLUBB: Emblem

* Steven Fellows startet i Emblem IL, men har også spilt for AaFK på aldersbestemt nivå. Er en solid midtstopper for Emblem, der han har vært en viktig grunn til at de har hatt en god høstsesong i 4. divisjon.

NAVN: Sondre Skulstad

ALDER: 27

POSISJON: Midtstopper

KLUBB: Spjelkavik

* Sondre Skulstad er en ekte Vika-gutt. Han har spilt for Spjelkavik hele livet og er lagets naturlige kaptein. Sondre er en kompromissløs midtstopper som går foran i krigen.



NAVN: Knut-Idar Dalhus

ALDER: 20

POSISJON: Midtbanespiller

Klubb: Spjelkavik

* Knut-Idar Dalhus har virkelig tatt steg hos Spjelkavik de siste årene. Han er opprinnelig Spjelkavik-spiller, men forsøkte lykken hos AaFK i aldersbestemte klasser. Nå er "Knuti" tilbake i Spjelkavik og en meget sentral brikke på midtbanen.



NAVN: Jonas Ingebrigtsen

ALDER: 25

POSISJON: Forsvarsspiller

KLUBB: Herd

* Jonas Ingebrigtsen er en ekte Herd-gutt. Han slo gjennom som høyreback i 2. divisjon for klubben og ble deretter hentet til Hødd der han fikk med seg en rekke kamper fra 2013-2015. Men Jonas ville hjem til Herd - og nå nærmer han seg sitt beste nivå igjen.

NAVN: Daniel Jøsok Kvalsvik

ALDER: 26

POSISJON: Midtbanespiller

KLUBB: Bergsøy

* Bergsøys midtbanemotor har virkelig slått gjennom i år. Med 13 mål på 14 kamper hittil har han vært en av 4. divisjons klart beste spillere hittil i år. 26-åringen har stort sett spilt for Bergsøy hele livet, men har vært innom både Hødd og Varegg. Sistnevnte da han studerte.

NAVN: Jonas Mathiesen

ALDER: 23

POSISJON: Keeper

KLUBB: Rollon

* Jonas Mathiesen er sønn av AaFKs keepertrener Frank. Det er med andre ord lett å skjønne hvor han har kvalitetene fra. Jonas ble tidlig en del av AaFK-systemet, men har de siste årene stått for Rollon i 4. divisjon. Der har han over flere år vist seg som en av divisjonens beste keepere.

NAVN: Trond Håkon Edøy

ALDER: 22

POSISJON: Midtstopper

KLUBB: Spjelkavik

* Trond Håkon Edøy er en midtstopper med fysikken i orden. Var opprinnelig spiss, men ble omskolert til midtstopper av Frode Fagermo. I fjor spilte han så godt at AaFK inviterte han på prøvespill etter sesongen. Det ble ikke kontrakt da, men nå får Edøy en ny sjanse til å vise seg fram.

NAVN: Andreas Rekdal

ALDER: 28

POSISJON: Midtbanespiller

KLUBB: Herd

* Andreas Rekdal er troppens mest rutinerte hittil. Er opprinnelig fra Larsnes, men gikk tidlig til Hødd der hans soleklare karrierehøydepunkt var å sette den avgjørende straffen i cupfinalen mot Tromsø. Rekdal endte etter hvert opp i Herd der han har vært en av klubbens mest solide spillere de siste årene. Er til vanlig Herds kaptein.

NAVN: Benjamin Sunde

ALDER: 19

POSISJON: Spiss

KLUBB: Spjelkavik

* Benjamin Sunde er en av Spjelkaviks viktigste spillere. Etter å ha spilt noen sesonger på alderbestemt nivå i AaFK, kom han tilbake til Spjelkavik igjen til 2016-sesongen. Spiller trolig på et høyere nivå neste sesong.