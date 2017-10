Brattvåg opprettholder satsingen uansett om det blir opprykk eller ikke

Tre serierunder før slutt er det for alvor spenning i 3. divisjon avdeling fem.

Brattvåg og Lysekloster har like mange poeng. I praksis har Brattvåg ett poeng mer grunnet sin suverene målforskjell.

– Det blir tre cupfinaler for oss framover. Jeg tror dette blir avgjort helt på tampen, sier Brattvågs sportslige leder Ole Petter Aarsund.

Denne helga skal Brattvåg til Bergen for å møte Branns andrelag. Neste helg venter FK Haugesund. Begge – spesielt Haugesund – kjemper for å unngå nedrykk.

– Selv om andrelagene putter på noen av sine A-spillere, skal vi ha nok kvalitet i laget til å avgjøre dette selv. Det er bare opp til oss, sier Ole Petter Aarsund.

Satser videre uansett

Han er en av kontinuitetsbærerne for Brattvågs mye omtalte satsing de siste årene.

Helt siden Per Gidlund ble ansatt som hovedtrener foran 2013-sesongen har målet vært å etablere seg i 2. divisjon på sikt.

– Vi har ikke satt oss noe konkret mål om når vi skal nå det målet. Men rundt 2020 er målet at vi skal kunne kjempe på øvre halvdel i 2. divisjon, sier Aarsund.

– Og så drømmer man kanskje om å hevde seg enda høgere?

– Når målet er å hevde seg i toppen av 2. divisjon, så er jo konsekvensen at du kan være med å kjempe om opprykk. Uten at vi skal sammenligne oss for mye med Hødd, så mener jo jeg at vi bør kunne klare det når Hødd klarer å henge med i 1. divisjon stort sett stabilt, sier Ole Petter Aarsund.

– Hva vil det bety for satsingen deres om det ikke blir opprykk i år?

– Jeg kan ikke se at det får så store konsekvenser. Vi har kontrakt med nesten hele stallen også neste år og kommer til å satse videre, sier Aarsund.

– Hva med det økonomiske?

– Jeg har ikke fått noen signaler på at det avhenger av et opprykk. Det har ikke vært en betingelse at vi må rykke opp det og det året. Men vi har jo sjølsagt veldig lyst å klare det nå, sier Ole Petter Aarsund.

Mens Brattvåg skal ut i en særdeles viktig bortekamp mot Brann 2, kan Herd slippe skuldrene mer løs borte mot allerede nedrykksklare AaFK 2.

Spjelkavik kan på sin side sikre plassen i divisjonen ved seier hjemme mot Førde.

