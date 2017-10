Stem fram din favoritt i niende og siste duell

Etter at trenerne og Sunnmørsposten har valgt ut 27 kandidater, har det de siste ukene vært opp til leserne å stemme inn sine favoritter til en plass på Folkets lag som skal måle krefter mot AaFK i en veldedighetskamp til inntekt for TV-aksjonen 10. oktober.



Steven Fellows fra Emblem gikk seirende ut av den første duellen, mens Skarbøviks Joakim Bolsø vant den andre duellen i forrige uke. Den tredje duellen ble vunnet av Harøys Stian Harnes.



Bergøys Martin Røren vant den fjerde duellen, mens Langevågs Isak Dybvik Määtä gikk av med seieren i den femte. Lars Austnes fra Spjelkavik vant duell nummer seks, men på grunn av et brudd i ankelen måtte han trekke seg. Det betyr at Herds Øyind Hagen, som tapte duellen mot Austnes, går inn på Folkets lag.

Tirsdagens duell var mellom Spjelkaviks Roald Runde og Sondre Kjølsøy fra Skarbøvik, der sistnevnte stakk av med seieren.

Onsdag var det Herds Patrik Hjelmseth og Emblems Sondre Hamnøy som var i duell. Unggutten fra Emblem gikk til slutt seirende ut av den og kan se fram til et oppgjør mot AaFK.



Nå er det klart for Folkets lags aller siste duell. Den står mellom to keepere.

Avstemningen varer til klokka 23.59 i kveld. Det er kun mulig å stemme en gang per duell.

Sigve Overå Hide (18) har tatt store steg som keeper de siste årene. Med sine to meter på strømpelesten har han vært en viktig årsak til at Hareid har levert en høyst respektabel sesong i årets 4. divisjon. Sigve Overå Hide er en keeper for framtida.

Tor Erik Larsen Valderhaug (19) er også en keeper for framtida. Han har forsøkt seg i AaFK tidligere, men gikk tilbake til moderklubben Spjelkavik der han har vært en viktig bidragsyter som førstekeeeper for 3. divisjonslaget. "Torri" - som han kalles - trener dessuten fortsatt minst en gang i uka med AaFKs A-lag.