Ønsker et samla Møre og Romsdal

Etter at direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge meldte seg på regiondebatten med en kronikk i Sunnmørsposten 06.01.17, har fokuset på et splitta Møre og Romsdal fylke på ny skutt fart.

Tidligere klinikksjef ved Ålesund sjukehus, Ove Økland, følger opp med en kronikk i Smp. 17.01. med å oppfordre folk på Sunnmøre til å melde seg på regiondebatten for å kunne bli del av en Vestlandsregion. Det hele bunner i at Kristiansund og noen kommuner på Nordmøre har søkt om å bli en del av Trøndelag.

Når Sunnmørspostens journalist spør meg hva jeg tenker om saka, er mitt svar som følger: Jeg føler meg ganske sikker på at Møre og Romsdal vil bestå som eget fylke. Svaret var tydeligvis ikke av interesse for saka, så jeg ble videre utfordret med et hypotetisk og lite relevant spørsmål om hva som vil kunne skje dersom fylket splittes. På spørsmålet om det ville være naturlig å se på helsetilbudet i fylket på nytt, måtte mitt svar selvfølgelig bli ja.

I den anledning vil det også være mest naturlig å tenke Sunnmøre inn i en Vestlandsregion. Det antar jeg ikke kommer som noen stor bombe.

Å dele fylket vil ikke bli bra for noen. Jeg er derfor glad for at dette ikke ser ut til å bli aktuelt. Personlig mener jeg at vi i Møre og Romsdal har svært mange muligheter til å fortsette arbeidet med å bygge en sterk region sammen.

Skal vi lykkes videre sammen, noe jeg håper og tror at vi gjør, da må vi starte med å snakke positivt om det vi har å tilby i fylket som helhet, om de mulighetene som vi ser ligger foran oss, hvordan vi i fellesskap kan bli flinkere til å utvikle oss og styrke oss inn mot de store byregionene, og med det tilegne oss både nødvendig arbeidskraft og gode velferdstjenester i fremtiden.

