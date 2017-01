Hverdagen i landbruket

«Politikken og verkemidla må endrast for at vi skal ha eit levedyktig jordbruk i Noreg i framtida. Stillstand er tilbakegang», skriver landbruks- og matminister Jon Georg Dale i et innlegg i Sunnmørsposten som svar på mitt juleønske for norsk landbruk.

Jeg har aldri sagt at stillstand er det som skal til for å utvikle norsk landbruk framover. Det jeg har sagt er at jeg er imot endringer vi ikke trenger. Og det er dessverre Jon Georg Dales jordbruksmelding full av.

Første del av jordbruksmeldinga bruker Dale til å rose norsk landbruk.

Dessverre bruker han resten av meldinga til å foreslå endringer som øker bondens risiko og vil gjøre det vanskeligere å opprettholde et norsk landbruk som produserer kvalitetsmat over hele landet.

La oss legge nyttårsforsettene til side og ta innover oss hva som er hverdagen i norsk landbruk. Dessverre har ikke Dale og regjeringa gjort det når de har skrevet jordbruksmeldinga si. Her er det ideologien som styrer, ikke de virkelige utfordringene og mulighetene.

Den blåblå regjeringa gjør landbrukspolitikk til en rein skrivebordsøvelse, uten å ta hensyn til topografien, klimaet og de biologiske prosessene i matproduksjonen.

Resultatet av dette vil bli økt sentralisering og økt press på pris. Landbruksministeren vil ikke innrømme at dette er resultatet, og jeg skjønner ikke hvorfor:

Det er jo dette som er Fremskrittspartiets politikk. Dessverre er ikke den egna til å endre norsk landbruk til det bedre.