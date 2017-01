Bomringen i Ålesund

Med det mener jeg store deler av byens befolkning og nærområder blir helt fritatt for betaling, mens andre ikke kan bevege seg mer enn noen få meter før de møter bomring både i øst og vest.

De som bor mellom Klipra i vest og Lerstadområdet i øst blir de stor tapere.

Vi på Fjelltun har postkontor i sentrum (bompenger), fastlege (bompenger), tannlege (bompenger), kulturtilbud (bompenger) osv. osv. osv. Vår forretning på Fjelltun er nedlagt – ergo bompenger der også. Det samme med reisetilbud, og arbeid, bompenger der også.

Greit, la oss si at jeg skjønner denne belastningen, men hva er forskjellen på meg og alle min gode venner vest for Klipra, Hessa og Skarbøvik inkludert? Slik jeg har oppfattet det blir de helt fritatt for bompenger når de skal til sentrum.

Det skjønner jeg ikke, og jeg tror jeg er et relativ fornuftig menneske blottet for en politikers av og til merkverdige tankeganger og vedtak. Når vedtak er fornuftige og gir inntrykk av solidaritet synes jeg det er ok, men det nåværende system er intet av dette.

Hvorfor kan ikke alle brukere betale, og ikke bare tilfeldig ut fra bosted. Hva med bilens alder, førers alder, motortype, etc etc. Selvfølgelig er dette rent tøv, men etter min mening ikke mer tøvaktig enn det som nå skjer. Sist valg førte til en skjevrepresentasjon med hensyn til bosted for våre folkevalgte. Om det er dette som nå har ført det er de samme stedene som nå er fritatt for bompenger, kan enhver ha sin egen mening om. Ved neste valg blir det nok endring i dette.

Personlig kan jeg ikke skjønne hvorfor alle brukere – uansett bosted betaler, og da et lavere beløp pr. passering.

Totalt sett blir det sikkert samme inntekter, og det er vel det som teller, og det er rettferdig.

En for alle og alle for en, og ikke «alle innbyggere er like, men noen er likere enn andre». Det er urettferdig.