«Med mat og helse på timeplanen»

Både den enkelte og storsamfunnet er engasjert i hva vi putter i oss og hvordan det kan påvirke vår egen helse. Samtidig er det en stadig økende bevissthet for hvordan maten produseres og tas vare på. Og ikke minst hvordan vår aktivitet påvirker miljøet rundt.

En bærekraftig samfunnsutvikling handler også om å kunne by folk mat vi har godt av, produsert på en måte samfunnet har godt av.

Fra hav til bord

Fra hav til bord er tittelen på programmet EU-kommisjonæren og hans fagstab er invitert til i Ålesund 27. juni. Som en av verdens fremste sjømatnasjoner, er det naturlig at Norge er i førersetet på dette fagfeltet.

Vi har en lang historie og lange tradisjoner innen fiskeri og skipsfart, og på vel 40 år har vi bli ledende innen havbruk også. En slik posisjon forplikter.

Kunnskap for en bedre verden er NTNUs ledestjerne. Ved NTNU i Ålesund løfter vi fram at vi er det lærestedet som er tettest på næringslivet. Det gir handlekraft og handlingsrom for både studenter, universitet og næringslivet.

Virtuell reise

Når ministre både fra Norge og EU besøker Campus Ålesund denne junidagen, skal de få bli med på en virtuell reise ned i et oppdrettsanlegg ved hjelp av 3D-teknologi.

Og ikke i hvilket som helst anlegg heller, men i et anlegg som driver økologisk og er en del av en forskningskonsesjon som NTNU skal bruke.

Det betyr blant annet mindre fisketetthet og noen andre driftsformer enn i tradisjonelt oppdrett.

I de neste åtte årene skal vannkvalitet og fiskeatferd overvåkes nøye med all den teknologi et teknisk- og naturvitenskapelig universitet har til rådighet.

Vi ser fram til å la deltakerne få dykke ned i problemstillinga.

Kampen mot antibiotika

Før de kommer så langt har EU-delegasjonen blir satt inn i hvordan norsk laksenæring gjennom et effektivt vaksinasjonsprogram – vant kampen mot antibiotika for 25 år siden. Bare ett eksempel på at næring, kunnskapsmiljø og myndigheter går sammen om løse viktige oppgaver.

Erfaringer herfra vil kanskje kunne gi nyttig kunnskap i arbeidet med resistens i humanmedisin.

Vi vet at Norge er et forbilde i kampen mot antibiotikaresistens, samtidig som vi også vet at verden hele tiden står overfor nye helseutfordringer både blant mennesker og husdyr.

Fisk på menyen

Matministerens geografiske tilknytning til Sunnmøre, skal kanskje ha en del av æren for at vi får så storfint besøk til vår region. Men da vil vi jo bruke tida godt.

Fisk og den marine verdikjeden er veldig viktig for oss på Sunnmøre, enten vi driver forskning, eller næring. Nytenking, sikkerhet, dokumentasjon og sporbarhet. Dette er viktige tema når mat og helse står på timeplanen.

Jeg ønsker at NTNU i Ålesund skal ha topp kompetanse på dette. Som en del av store NTNU, har vi nå mange brede fagmiljø å trekke på.

Både norske og internasjonale kostholdsråd anbefaler oss å spise mer fisk.

Det fordi sjømat har en rekke helsebringende effekter. Det snakkes om god effekt, på hjerte, hjerne, ledd, psykiske lidelser, diabetes og mere til.

Jeg er verken ernæringsfysiolog eller lege, men en ting vet jeg: Vi er bare i starten på kunnskapsutviklinga når det gjelder kobling mellom mat og medisin.

Vi er også i startgropa hva angår utnyttelse av restråstoff eller avfall.

Nytenking

EU-kommisjonær Vytenis Andriukaitis skal bokstavelig talt få en smak av dette under sitt universitetsbesøk.

Mindor Klauset fra Klipp- fiskakademiet skal svinge seg ved grytene og servere lekkerbiskener med en helt ny ingrediens; oljen «Gourmet Marine».

Det er en blanding av nydelig gresk olivenolje og torskeolje laget av restråstoff. Oljen er utviklet av Pharma Marine for at folk lettere skal få i seg Omega-3 fettsyrer gjennom mat.

Et godt eksempel på ressursutnyttelse og nytenking i faget mat og helse.

Hjerteinfarkt på nært hold

Litt dramatikk skal vi også by på. Vi er stolte av simuleringsteknologien vi rår over ved NTNU i Ålesund.

Skipssimulatorene våre er de fremste i verden, men vi er også langt framme når det gjelder å bruke denne teknologien inne helse.

Ved hjelp av simuleringsteknologi vil deltakerne få oppleve hjerteinfarkt på nær hold; -hva som skjer med den som rammes og hvordan det skal møtes av miljøet rundt.

Det er en glede å få sette mat og helse på timeplanen for EU-kommisjonæren for helse- og mattrygghet, den britiske helsedirektøren, direktøren for Folkehelseinstituttet og tre norske statsråder.

Vi ønsker å understreke kunnskapsmiljøenes viktige rolle. Men resultatene er helt avhengige av et tett samarbeid både med næringsliv og myndigheter. Skal vi løse store og viktige spørsmål, må vi samarbeide bredt, på tvers av fagfelt og landegrenser.

Jeg har stor tro på at Sunnmørske natur kombinert med høyteknologisk simulatorteknologi ispedd litt klippfisk, både vil inspirere og gi mersmak.

Så får vi håpe at vi alle – hver på vår måte – lykkes i dette arbeidet. For mat og helse, det angår oss alle!

Av Annik Magerholm Fet, viserektor NTNU Ålesund