– Ålesund trenger også gondol

Etter den første driftsmåneden for den nye pendelbanen i Loen, SkyLift, så var det hele 12000 personer som tok denne nyvinningen. Nå kan nok mye tilskrives nyhetens interesse, men med en billettpris tett under 500-lappen, så må dette sies å være imponerende.

Med en slik interesse så ser jeg for meg at alle anslag på et årlig besøk vil bli slått med god margin. I så måte vil dette bety en lønnsom investering for investorene, selv med en byggekostnad på over 200 millioner.

Allerede nå har den nye pendelbanen vekket internasjonal anerkjennelse. Den amerikanske avisen USA Today har i en kåring Loenanlegget på en topp 10-liste over «cable cars» eller pendelbaner i verden. En flott fjær i hatten!

Pendelbane

Loen SkyLift er 1530 meter lang, og har to gondoler a 50 passasjerer som pendler i hver sin retning. Banen har bare to tilknytningspunkt, ett nede ved sjøen og det andre på toppen. Anlegget går ganske lydløst, noe jeg mener er et stort pluss.

Etter det jeg har fått opplyst så er et slikt anlegg ganske driftssikkert, og det har hittil vært svært få alvorlige uhell eller ulykker. I Loen er pendelbanen etablert i tilknytning til Via Ferrata, en krevende tur på fra 5–7 timer. Mange som tar dette alternativet opp, velger å ta heisen ned.

Ålesund må ta grep

Det faktum at vegen ut mot Fjellstua og utsiktspunktet ikke er godkjent for dagens busstrafikk, borger for at noe må gjøres. Nylig var det 60 busser som var ventet opp da det var hele fem cruiseskip inne på en dag. Da sier det seg selv at dette ikke er en holdbar situasjon.

Med tanke på en kraftig økning i turisttrafikken fremover, så mener jeg at her må det tas nye grep. Jeg ser ikke for meg at det vil være mulig å bygge ut så mye i og rundt Fjellstua at man vil klare den økte trafikken.

Å utbedre vegen helt fra Borgundvegen og opp Fjelltun og videre mot Fjellstua vil bli en temmelig kostbar affære når man allikevel ikke vil bli kvitt trafikkproblemene.

Det kan jo heller ikke være en god idé å kanalisere så mye ventet trafikk dit opp når man har andre alternativer. En viss utbedring av tilkomsten ut mot Fjellstua bør likevel igangsettes snarest.

Sight lift i Ålesund

Jeg lanserer navnet SightLift som et passende navn for en pendelbane i Ålesund, og en av mange betydninger på engelsk er: Noe som er verdt å se, et spektakulært syn.

PanoramaLift kunne vært et aktuelt navn hadde det ikke vært fordi dette navnet er brukt flere steder i verden på lignende anlegg.

Jeg tenker meg at det beste alternativet ville vært å etablere landpunktet ved rutebilstasjonsområdet, men slik at banen går der det er minst bebyggelse, slik vedlagte foto viser.

Endepunktet vil bli på bergknausen ved Fjellstua. En slik pendelbane vil bare bli fra 500–800 m i luftlinje, altså bare omtrent det halve av lengden i Loen. Jeg er klar over at det vil by på utfordringer å få tillatelse til å la en slik bane krysse både gater og noe bebyggelse. Det vil i så fall bety strenge sikkerhetskrav, og kanskje så strenge at de ikke kan godkjennes.

Jeg mener at den beste plasseringen vil være både cruisehavn og hurtigrutekai, samt nærhet til hoteller etc.

Ut fra overstående betraktninger, og beskrankninger, så mener jeg et annet godt alternativ vil være å lage en bane fra området der trappene begynner og mot bergknausen oppe ved Fjellstua.

På denne måten vil det koste atskillig mindre å bygge en bane som bare vil bli 200–300 m lang. Nå kan det hende at man må til med et ekstra knutepunkt mellom starten og toppen. Ved å legge banen her så vil man kunne får en ViaFerrata-effekt i miniatyr, det vil si at man kan gå trappene opp og ta banen ned eller omvendt.

Et stort potensial

Med det stadig økende antallet turister som er ventet i fremtiden så ser jeg for meg at en slik ny attraksjon vil bli et nytt trekkplaster, og at mange vil benytte seg av dette

Det vil vel bli full drift bare i sommerhalvåret, men det er ikke umulig at tallet på dem som vil reise godt kan overstige 100.000. Legger man til grunn en pris pr. tur på kr 200, så gir dette en driftsinntekt på 20 millioner. Blir trafikken høgere så er det bare å SAM_1035. JPGmultiplisere opp. Jeg er iallfall ikke i tvil om at dette vil kunne bli et lønnsomt prosjekt.

Med en byggepris på cirka det halve av i Loen, ca. 100 mill.+. Her inviterer jeg investorer til å komme på banen for i første omgang å få vurdert realismen i mitt foreslåtte prosjekt. Selv er jeg bare forslagsstiller, og nøyer meg med det!