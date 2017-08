Takk til stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap) for påstander om at vi farer med løgn når vi forsikrer om at også sykehusene i Ålesund og Voldas utvikling skal sikres. Jeg har brukt altfor mye tid på å tilbakevise uriktige påstander fra venstresiden i denne valgkampen, men å bli kalt løgner var en ny erfaring. Det er visst ikke grenser for hvor lavt enkelte er villig til å synke. Vel, her er saken, og i ords form det som ble sendt fra meg til journalist Geir Strand i Sunnmørsposten i forkant av at jeg og statsråd Jon Georg Dale gikk ut med saken:

Helse Midt-Norge har søkt om en samlet låneramme til utbygging av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal med 3,5 mrd. kroner. I det samlede prosjektet er det satt av 200 mill. kroner i investeringsmidler til sykehusene i Ålesund og Volda. Det er ikke avgjort konkret hvordan de 200 mill. kr skal benyttes, men forutsetningen er at de skal benyttes til investeringstiltak ved de andre sykehusene i helseforetaket, (dvs Ålesund eller Volda). Dette vil avgjøres etter framleggelse av forprosjektfasen for nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal, og må også sees i forhold til arbeidet med utviklingsplanen i helseforetaket. Helseforetakets utviklingsplan skal sluttføres i løpet av dette året. Formålet med midlene er i styresaken beskrevet som: For å oppnå en tilfredsstillende og framtidsrettet fordeling av funksjoner i foretaket i forbindelse med realiseringen av SNR, (nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal) kan det bli behov for investeringer også ved andre sykehus i foretaket. Føringer fra både forprosjektrapporten for nytt sykehus og utviklingsplanen kan få konsekvenser for funksjoner og arealbehov i hele foretaket.

Ap: Lover 12 mrd mer i overføringer til sjukehusa kommende periode Vil bety 470 mill. mer til Helse MR over fire år Lover å øke ramma fra 140 til 152 milliarder om de kommer i posisjon etter stortingsvalget, kunne Hadia Tajik fortelle under ålesundsbesøket tirsdag.

Etter at statsminister Erna Solberg tidligere denne måneden lanserte den gode nyheten om at byggingen av den nye sykehuset i Nordmøre og Romsdal vil starte allerede i 2018, har det vært noe uro rundt prioritering av de øvrige sykehusene i Helse Møre og Romsdal. Jeg var kjent med at det i lånerammen til utbygging av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal var satt av 200 mill. kroner i investeringsmidler til sykehusene i Ålesund og Volda. Jeg var derfor glad for å nå kunne formidle at samtidig med at Helse Møre og Romsdal bygger et nytt sykehus, er helseforetaket opptatt av å videreutvikle de øvrige sykehusene i helseforetaket. Investeringsmidlene er fremdeles med i lånerammen, og jeg forutsetter at de vil bli brukt i tråd med intensjonene om å styrke sykehusene i Ålesund og Volda faglig og funksjonsmessig. Det er viktig at helseforetakene tar et helhetlig ansvar for å videreutvikle både store og små sykehus, slik som det nå gjøres i Helse Møre og Romsdal.