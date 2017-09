«De tre store vant maratondebatten»

Erna Solberg

Hevet seg et hakk fra TV2 debatten i går. Erna bærer preg av at Høyre ser ut til å ha gjort en bra valgkamp og hun øyner muligheten til fire nye år som statsminister. Ungikk å havne ned i alle de detaljene hun er så glad i å få med i alle debatter. Framstår som solid og trygg.

Siv Jensen

Gjorde etter vår mening sin beste debatt i denne valgkampen. Hun hadde kastet av seg finansministerfrakken og tatt på seg partiledelua. Havnet i kryssilden i debatten om asylsøkere og innvandring og så ut til å kose seg med det. Jensen ser at Frp kommer til å gjøre et bra valgresultat. Hun vet hun har gjort til skamme påstandene om at Frp ikke vil overleve fire år i regjering.

Trine Skei Grande

Hun starter engasjert, men ender opp med utydelighet på om hun snakker om Venstre eller forsvarer regjeringen. Stopper opp før hun har fullført. Sterkest på miljø, naturlig nok, men uten å overbevise.

Knut Arild Hareide

Sliter tungt om dagen. Har fryktelig problemer med å forklare hva som er KrFs regjeringsalternativ. Vil ikke sitte i regjering med Frp, men vil heller ikke felle en Høyre-Frp regjering. Virker stresset og preget av at han leder et parti på sperregrensen. Dette var ingen god kveld for Hareide.

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre er god på sakene som er viktige for Arbeiderpartiet. Er stø på å få fram hovedbudskapet om arbeid og utjevning av forskjeller, og forsvarer også greit innvandrings- og petroleumspolitikken. Mindre avbrytelser enn i de tidligere debattene. Angriper sine borgerlige motparter med å klistre dem til Fremskrittspartiets favntak, men sliter sjøl med å forsvare omfavnelsen fra partiet Rødt.

Trygve Slagsvold Vedum

Når temaet er regjeringens mange reformer, sentralisering og nedbygging av Heimevernet, burde Trygve Slagsvold Vedum ha en hjemmebanefordel. Den klarer han ikke å utnytte. Virker litt uinspirert. Løfter seg litt i duellen med Erna, men må også der ha hjelp på vegen av programleder. Duellseieren går til Erna.

Audun Lysbakken

Hadde kanskje en bedre kveld torsdag hos TV2, men var igjen god på å få ballen ned på bakken og spille sitt spill. Verdiorientert, og angriper regjeringen for å gi den tyngste ryggsekken til de som har det vanskeligst fra før. Tydelig og trygg igjen. Bruker humor og klare bilder, og er vel den av debattens deltakere som leverer flest minneverdige sitater.

Bjørnar Moxnes

Roper ikke høyest, men er flinkt til å presenterer Rødts politikk hver gang han får ordet. Det trenger ikke være noen dårlig strategi. Fikk også inn en omfavnelse av Støre, men beskjed om at Ap-lederen var på vei mot dem. Den omfavnelsen tror vi ikke Støre setter veldig pris på.

Rasmus Hansson

Hadde tatt på seg usynlighetskappen i denne debatten. Han fikk ordet en gang de første tre kvarterene, og benyttet ikke den anledningen spesielt godt. Så så det ut som han var fornøyd god stund. Så meldte han seg på igjen når miljø og klima ble tema, men her bør en talsperson for MDG briljere. Det klarte han ikke.