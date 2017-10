«Disruptive bestemødre»

Føler du deg hipp og kul med smarttelefon, deleøkonomi og robotgressklipper? Bestemødrenes behovstilpassede løsninger velferdsteknologi går deg faktisk en høy gang.

Eldres digitale forståelse skal ikke undervurderes, for nok en gang er de pionerer for disruptiv innovasjon. Beina som i 1956 løp 60-meteren på 8.0, er blitt ustødige etter slaget, men de beveger seg fortsatt lettere i rom hvor hun kjenner krokene.

Lyssensorene som skrur seg på når hun står opp midt på natten, avverger at hun gjør et feiltrinn over dørterskelen.

«Det er ønskelig at flere skal kunne bo hjemme lenger, og leve aktive og selvstendige liv – med individuelt tilpassede tjenester, trygghet og verdighet,» står det i Regjeringens Omsorgsplan for 2020.

Gjennom ALV-samarbeidet i Møre og Romsdal, har kommune, akademia og næringslivet forsket seg fram til hvilke behov som må dekkes overordnet og brukertilpasset. Dette er nybrottsarbeid, hvor trygghet, mestringsfølelse og respekt er tungtveiende faktorer, samtidig som det sparer kommunen for ressurser. Løsningene kaller vi velferdsteknologi.

På kjøkkenet fosskoker vannet i en kjele. Hun presser på kjøkkenskapet til det åpner seg og fisker ned en kopp. Først når komfyrvakten skrur av varmen automatisk med et klikk blir hun oppmerksom på at vannet er kokt. Hun blir stående og se på besøkskalenderen som henger over kjøkkenbordet. Hun har satt ring rundt dagene hjemmesykepleien kommer innom for å skifte sengetøy og sårbandasjer.

Vi skal ikke kimse av teknologiutviklingen veteranene er levende tidsvitner av. Det er lett å tenke at 30-tallsgenerasjonen har falt bakpå, men her må smarttelefonen settes på lydløs – utviklingen har historisk sett slått alle rekorder. I 1937 var bare 55 prosent av Møre og Romsdals befolkning forsynt med elektrisitet.

Nå har Norge verdens raskeste internett. Når de dagligdagse tingene vi omgir oss med blir «smarte» og begynner å lære seg våre vaner gjennom tingenes internett, er det de som utnytter teknologien, denne gangen for å bo lenger hjemme.

Hun tar med seg tekoppen og setter seg i stuen. Rundt håndleddet har hun en mobil trygghetsalarm. Faller hun, varsler alarmen hjemmesykepleien, som kan komme og hjelpe henne opp. Før kunne hjemmesykepleien komme innom huset tre ganger i løpet av en natt for å sjekke om hun hadde vært oppe. Enda så stille de skulle være, hørte hun bilen kjøre over grusen. Nå sover hun uforstyrret.

Vi sier at det om få år kommer en eldrebølge. Men eldrebølgen er ingen tsunami – vi har hatt god tid til å forberede oss. Av menneskets store og små påfunn det siste århundret, var internett det som virkelig endret alt.

På samme måte som tidligere generasjoner dro utbytte av nyskapende teknologier som innlagt vann og strøm, skal vi også utnytte internett, teknologien rundt internett og det enorme mulighetsbildet det skaper. Med teknologien som finnes i dag kan vi aktivt hjelpe eldre til et bedre liv og bidra til økt livskvalitet.

Internett og dens teknologi bidrar til at vi i begge ender av livet kan legge til rette for nettopp et bedre liv.

Det rasler i gardinene til huset over vegen, det er visst flere som er oppe i mørket. Hun vet at Gitte ikke lenger har oversikt over døgnets tider, og det hender at hun kler på seg for å dra på butikken – timer før den åpner. Ved det hvite hagegjerdet går det et usynlig GPS-gjerde, har mannen hennes fortalt. Krysses det, går alarmen til alarmsentralen og datteren. Hun rekker ikke gå så langt, men det er lettere å finne henne, enn før gjerdet kom opp.

Den innovative anskaffelsesmetoden brukt i Møre og Romsdal har gitt mulighet til samspill mellom kommunen, leverandører og andre interessegrupper der vi vektlegger mer enn spesifikasjoner og priser. Fra radio og fjernsyn til Abba, Grandiosa og oljenasjon: generasjonen har vært prøvekaniner på velstand og nyanskaffelser siden start.

Vi sier teknologien utfordrer tradisjonelle tankesett, men dette er gammelt nytt for dem som har erfaring, for slik har det alltid vært.

Jan Nybø

Ansvarlig for Ateas Ålesund-kontor

