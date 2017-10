Fortsatt en veg å gå

Modige stemmer

Alle har en psykisk helse, og alle mennesker møter situasjoner som utfordrer den i løpet av livet. Noen mennesker lever også med langvarige psykiske lidelser over tid. Å fortelle om psykisk lidelser er fortsatt skamfullt for mange, derfor er det viktig å markere Verdensdagen for psykisk helse den 10. oktober.

Hvert eneste døgn mottar Kirkens SOS nær 500 henvendelser til vår krisetjeneste. Dere som ringer eller skriver til oss er modige stemmer som setter ord på uutholdelige øyeblikk, kaos, angst eller fortvilelse og hvordan de håndterer det.

Samtalene kan ofte handle om tap:

Av mennesker vi er glade i, av helse, tap av økonomisk frihet, tap av muligheter til å gjøre det man selv ønsker og tap av verdighet.

Kirkens SOS er takknemlige for den tilliten og motet dere viser oss ved å fortelle om livet slik det er:

Tilbakemelding fra en innskriver: «Midt i et bunnløst mørke, kontaktet jeg dere, og med små spørsmål om store ting begynte lysene å tennes rundt meg. Det er fortsatt mørkt, men der er små lys å bevege seg rundt. Kanskje var det nå det snudde? Kanskje er det nå jeg overlever. Jeg lever i alle fall.»

En daglig kamp

Mange som lever liv med psykiske lidelser tar den daglige kampen i mørket uten å si noe til noen.

Det er fortsatt slik at mange skammer seg over det de tenker er en personlig svakhet, og frykter hva folk vil tenke om dem. De er redde for at andre skal bekymre seg, og tanken på at ingen skal bry seg kan være uutholdelig.

Når mennesker som kjemper seg gjennom psykisk sykdom blir bedre, og noen ganger seirer over sjølveste døden, er det kanskje ikke små mange å dele dette med.

Ofte er det slik at omgivelsene, selv ikke de nærmeste, verken vet eller forstår hvilket slag som er utkjempet.

Arnhild Lauveng er en av dem som gir stemme til mennesker som lever med alvorlige, sammensatte og langvarige psykiske lidelser. Lauveng hadde tidligere diagnosen schizofren og var i 10 år pasient i psykisk helsevesen. I dag er hun psykolog ved nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og disputerte nylig til doktorgraden «Å vokse som menneske».

Lauveng er opptatt av at det er viktig å holde fast i håpet om å bli frisk også når psykisk sykdom vedvarer over lang tid. Mange hverdager hvor man gradvis har det litt mindre vondt, gjør det mulig å få det bedre over tid.

Å ikke gi opp

Kirkens SOS er her for deg som av ulike grunner kjemper aleine. Vi står sammen med deg som holder ut i en vanskelig situasjon. Vi vil anerkjenne smerten og samtidig verdsette styrken som bor i deg. Vi er her for deg som har det så vondt at du må kutte deg, som ikke kan bevege deg fra hjørnet innerst i stuen, som ikke husket sist du var glad, som har mistet alt som betydde noe, som fortviler, gråter – og som likevel overlever.

Kirkens SOS håper at i dag kan være dagen hvor du kan være stolt. Stolt fordi du har valgt livet og for at du ikke har gitt opp.

Med dyp beundring og respekt vil vi takke for tilliten!

Trenger du noen å snakke med så er det alltid noen på vakt i Kirkens SOS. Ring eller skriv til oss.