«Terror mot den kristne julefeiringen»

Julemarkedene viktig mål. Vestlige etterretningstjenester har lenge advart mot terrorangrep mot julemarkeder og andre markeringer av den kristne høytiden. For jihadistene som ser på de kristne juletradisjonene som en arv fra korsfarertiden, gir det kanskje mening å kjøre en lastebil midt gjennom et tett befolket julemarked for på den måten å drepe flest mulig og skape mest mulig frykt.

Tysk politi antar at julemarkedmassakre var terror I høy fart ble lastebilen styrt med overlegg inn i menneskemengden i Berlin, mener politiet. Tolv mennesker ble drept på julemarkedet.

Den unge tunisiske asylsøkeren som hadde fått avslag og skulle sendes ut av Tyskland, hadde tydeligvis et terroroppdrag fra IS, og det ble gjennomført kamuflert som asylsøker. Tyskland tok imot rundt en million slike i fjor, og selv om et flertall får avslag på sin asylsøknad, så vil det for den jevne tysker være vanskelig å vite hvem av dem som kom, som er reell asylsøker, og hvem som bare utgir seg for å være det, for dermed å komme inn i landet. Frykt, usikkerhet og tillitskrise mellom asylsøkerne og tyskere flest kan lett bli resultatet, og det skaper framgang for partier som vil stenge grensene.

Ettersøkt tunisier var mistenkt for terrorplaner Tunisieren som mistenkes for massakren på et julemarked i Berlin, har vært under etterforskning fordi politiet fryktet at han planla en voldshandling.

I 2017 skal det være valg på Forbundsdagen, og Angela Merkels popularitet svekkes for hver terroraksjon. I Tyskland er 16 mennesker drept i 12 terrorangrep i år, men den globale statistikken forteller at det på verdensbasis har vært over 1700 terrorangrep i år, og at nærmere 16.000 mennesker har mistet livet. Storparten av denne terroren har skjedd utenfor Europa, og ikke minst i muslimske land, men ekspertene spår at terroren også i Europa kommer til å øke i årene som kommer.

Flyktningstrømmen og immigrasjonsbølger skaper både etniske og religiøse konflikter. Som andel av flyktningstrømmen er nok ikke terroristene mange, men terroren i Berlin viste at det var nok med en person som kapret en lastebil. Julefeiringen og det kristne julebudskapet vil terroristene uansett ikke greie å ødelegge. Til det er juleevangeliet og julehøytideligheten en altfor rotfestet tradisjon i vår sivilisasjon.

På mange måter er jula noe som binder vår kulturkrets sammen, og det fellesskapet bør vi dyrke. Vi verken kan eller vil stenge grensene, men for å beskytte oss må vi nok være villige til å godta mer kontroll og mer overvåking. Internasjonalt samarbeid, utveksling av informasjon landene imellom, slik vi har det i Schengen-området, er også helt avgjørende for å hindre nye terroraksjoner.

