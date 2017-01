Et årsskifte med større usikkerhet enn på lenge

Heller ikke fjorårets årsskifte var problemfritt. Da var vi midt oppe i en flyktningkrise som nå er i ferd med å løse seg for vår del, men trykket er der fortsatt. Det er i verden rundt oss vi nå finner de fleste usikre faktorene som nokså sikkert også kan komme til å påvirke vår hverdag. Det største spørsmålstegnet gjelder USA. Hva vil skje når Donald Trump innsettes som president om knappe tre uker? Valgresultatet i USA er antakelig det største sjokket i året som er gått, men det er nok riktig som også statsminister Erna Solberg har påpekt at det var Hillary Clintons manglende evne til å mobilisere demokratiske velgere som avgjorde valget.

Republikanerne mobiliserte omtrent som sist, mens demokratene mobiliserte langt færre enn det Obama gjorde i de to siste valgene. Donald Trump har dempet seg noe etter at han ble valgt, men fortsatt kommer det slengbemerkninger som både er uverdig og kan være farlig for en president å komme med. Forhåpentligvis vil han skaffe seg rådgivere som kan dempe utspillsiveren.

Han vil også måtte samarbeide med en meget erfaren republikansk flertallsgruppe i Kongressen. Der er Putin-skepsisen betydelig mye større enn hos Trump selv. Forholdet til NATO vil komme på plass, og det vil overraske hvis republikanerne satser på mindre frihandel. Vi kommer nok likevel til å oppleve at USA i større grad velger å gå sine egne veger uten å spørre sine allierte.

Forholdet til EU blir viktig både for Norge og for USA. Dette blir Brexit-året da britene skal finne ut hvilke vilkår de får når de går ut av EU. Kanskje vil enda flere angre seg? Innen utgangen av mars skal forhandlingene komme i gang. I tillegg er det tre europeiske valg, i Nederland, Tyskland og Frankrike som kan forandre samarbeidet.

For første gang kan høyrepopulistiske partier få makt midt i hjertet av Europa. Spørsmålet er om slike resultat vil kunne påvirke valgkampen og valget her hjemme. Terrortrusselen er også en faktor som kan påvirke de europeiske valgene. Det norske stortingsvalget i september er åpent. Hvilke partier som kommer over sperregrensa kan komme til å avgjøre. Støre eller Solberg blir statsminister, men bortsett fra det er det meste uklart. Vårens landsmøter og velgerne vil avgjøre.