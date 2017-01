«Skal vi godta at Putin kan påvirke våre politiske valg?»

Ville hindre Hillary. Det er grundig dokumentert i en rapport fra et samla amerikansk etterretningskorps at Russlands president, Vladimir Putin, i 2015 beordret sine etterretningsorganer om å påvirke den amerikanske valgkampen slik at det reduserte Hillary Clintons og økte Donald Trumps sjanser til å vinne. I juli det året hadde russerne hacket seg inn på dataserverne til nasjonalkomiteen i Det demokratiske partiet, og ble værende der i 11 måneder. I det tidsrommet hadde russerne tilgang til alt, og kunne hente ut all informasjon som kunne svekke Hillary Clintons kandidatur. Disse opplysningene satt russerne på, og offentliggjorde midt i valgkampen i 2016. Det er liten tvil om at dette skadet Clintons sjanser til å vinne, og økte Trumps sjanser tilsvarende.

Den britiske etterretningen varslet amerikanerne om at dette kunne skje, men USAs hemmelige tjenester tok ikke advarselen alvorlig. Først i oktober i fjor, konkluderte etterretningstjenestene med at det var Russland og Putin som hadde stått bak. Tysk etterretning har også avslørt russiske forsøk på å bryte elektronisk inn i datasystemet til Organisasjonen for sikkerhet og samhold i Europa (OSSE). Det er liten tvil om at både USA og de fleste vestlige land har sovet i timen når det gjelder å beskytte seg mot elektroniske angrep mot det demokratiske systemet.

I det året vi nå er gått inn i skal det være valg i flere europeiske land, deriblant også Norge. Men sett med Putins øyne er nok valgresultatene i Tyskland og Frankrike vesentlig viktigere. I tillegg er han opptatt av alt som kan svekke Nato-alliansen og som kan ødelegge for EU-samarbeidet. Det er mange populistiske og andre ytterliggående politiske grupper i disse landene som har Putin som helt, og som håper at han vil lykkes med å ødelegge for de demokratisk valgte lederne. Det er helt avgjørende at Putin hindres fra å lykkes, og at de demokratiske valgene kan skje uten russisk påvirkning.

Vi må ikke være naive og tro at statsstyrt russisk eller for den del også kinesisk, hacking mot våre datasystemer ikke kan skje. Vi må samarbeide med våre allierte om å hindre slike elektroniske angrep, og å bygge opp sikre nok murer mot slike forsøk på å blande seg inn i vårt demokrati.

