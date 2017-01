«Maktesløse mot matbaronenes matmakt»

Rema 1000 demonstrerer makta si når de nå er i ferd med å skvise flere mellomstore leverandører ut av butikkhyllene. Politikerne demonstrerer bare sin avmakt når de prøver å seile i stormen som har oppstått.

I Norge har vi tre store aktører som kontrollerer det aller meste av detaljhandelen i dagligvaremarkedet. De mindre kjedene har bare smuler av markedet, og den frittstående kjøpmannen avgikk ved døden på 80-tallet. Knapt noe annet europeisk land har tilsvarende kjedekonsentrasjon.

Butikkjedenes inntog for drøyt 30 år siden har sammen med strukturendringer i leverandørleddet forrykket hele maktbalansen. Makta har flytta seg fra grossererens mahogniinnreda kontor til det klingende kassaapparatet, og matvarebaronene har tjent seg rikere og rikere.

Den viktigste grunnen til at dette har kunnet skje er at det norske dagligvaremarkedet er skjermet av et importvern som har brei støtte både i Stortinget og i folket. Importvernet skal beskytte innenlands matproduksjon, men har også gjort dagligvarebaronene uangripelige for konkurranse utenfra.

Lidl mislyktes i sitt forsøk på å slå en kile inn markedet i 2004. ICA-kjeden ga opp sitt forsøk på å bli værende ti år senere. Butikkene deres ble slukt av Coop, mens Bunnpris og Norgesgruppen ble bydd restene av Konkurransetilsynet.

Både bønder, forbrukere og leverandører har reagert på den økende markedskonsentrasjonen. Skiftende regjeringer har utredet og kalt kjedene inn på statsrådstepper.

Ingen statsråd kan detaljregulere hvilke varer en kjøpmann skal ha i sine hyller, og konkurranselovgivningen og våre folkevalgte klarer heller ikke å få flere spillere på banen.

Tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete sier hun ikke vil sette sin fot i en butikk som ikke fører Lerum-syltetøy. Statsministeren og næringsministeren oppfordrer også forbrukerne til å bruke sin makt. Og bruk av forbrukermakt er sjølsagt en mulig løsning, men først og fremst er dette en demonstrasjon av politikernes enorme avmakt.

