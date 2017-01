Ortens byggeklosser skader Møreaksen

Helge Orten (H) har økonomisk egeninteresse: Stortingspolitiker tjener privat på at Møreaksen bygges Stortingspolitiker Helge Orten (H) er medeier i selskap som har brukt Møreaksen for å få omregulert område til å selge boligtomter. Samtidig kjemper han politisk for Møreaksen.

Helge Ortens byggefelt-prosjekt i Midsund kommune svekker hans omdømme som politiker.

Om det skader framdriften av dette viktige samferdselsprosjektet gjenstår å se. Det er i hvert fall åpenbart at Orten ikke lenger bør være den som fronter arbeidet med å få dette vegprosjektet inn i det kommende transportplanen.

Sjekk de økonomiske interessene til toppolitikerne:



Det Orten har gjort er verken forbudt eller straffbart, derimot er det politisk uklokt så det holder. Det framstår som en tilsnikelse når en sentral politiker sitter med en privat investering, der gevinsten ligger i at en politisk beslutning går hans veg, bokstavelig talt.

Stortingskollegaer mener Ortens roller er OK Politikere på Mørebenken mener det er uproblematisk at Helge Orten (H) vil tjene privat på at Møreaksen blir bygget.

Stortingspolitiker tjener på Møreaksen: – Uheldig, mener etikkekspert om Ortens rolle BI-professor mener det er uheldig om politikere personlig tjener på politiske vedtak.

Ikke bare det. Orten bruker sin politiske posisjon og sitt kontaktnett til å få hovedveien gjennom fylket til å gå der det gir best avkastning på hans private byggefelt-prosjekt. Det er ugreit og uklokt på en og samme tid.

Orten gikk inn som styreformann i selskapet Bygg Kompetanse A/S i 2012, mens selskapet Orten Invest står som medeier i det 140 dekar store området som er blitt omregulert fra landbruk til bolig på Otrøya i Midsund kommune.

Dette skjedde før han ble valgt på Stortinget. Orten påpeker i sitt svar at «alle eiendommer i Midsund vil kunne få en positiv utvikling som følge av Møreaksen». Det er nok riktig. Men det er en ting at et vegprosjekt utløser en generelle verdiøkning i et område. Det er noen ganske annet å gå aktivt inn for å sikre deg en posisjon for å få framtidige avkastning.



Orten så hvilke forretningsmuligheter som kunne ligge der dersom Møreaksen ble realisert og grep sjansen. Det er en helt grei beslutning dersom du er en ordinær investor. Men når du sitter som fylkets eneste representant i samferdselskomiteen på Stortinget, er det ikke lenger like greit.

Da hefter det noe ved deg, og gir deg en bagasje du som politikere bør kvitte deg med.

Troverdighet og uavhengighet er den viktigste kapitalen er politiker har med seg. I det øyeblikket det stilles spørsmål ved hvilken agenda en egentlig har, er en som folkevalgt i trøbbel. Det gjelder selv om en har fulgt boka, ikke gjort noe straffbart og ført engasjementet opp i Stortingets register.