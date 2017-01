For offshorerederiene på Sunnmøre er det fortsatt kriseoverskriftene som dominerer. De er tungt lastet med gjeld, svært mange av skipene i flåten ligger i opplag og de godt betalte kontraktene er som sunket i havet.

Når det ryker arbeidsplasser eller om eiermakt forsvinner fra sunnmørske rederikontor, rakner nok en maske i den maritime næringsklynga i regionen. Det er altså fortsatt nok mørke skyer i horisonten til å være bekymra.

Men ikke alt er helsvart. Tvert imot er det også mange lyspunkt å glede seg over. Tirsdag kunngjorde Ulstein Verft en kontrakt på et konstruksjonsfartøy for vindmølleinduistrien og en intensjonsavtale på bygging av verdens største hybridferje for ålesunderen Olav Nils Sundes Color Line.

Den kontrakten skal de ha vunnet i kamp med Kleven Verft. Kleven har imidlertid også fått sitt, og skal blant annet bygge minst to nye hurtigruter til en verdi på flere milliarder og har en hybridferje i ordreboka ved Myklebust Verft.

Også Vard har nylig annonsert en intensjonsavtale om et ekspedisjons-cruisefartøy i luksusklassen. Sunnmørsposten kunne denne uka også fortelle om Uptime International i Ålesund som har vind i ryggen, vokser i omsetning og lønnsomhet og inngår nye kontrakter til vindkraftindustrien.

Dette er noen av nyhetene som forteller oss at det kan være lysning i sikte. Disse nyhetene forteller også om ei næring som er i stand til å snu seg når nedturen melder seg.

Dette er et vitnesbyrd om den omstillingskraft som kjennetegner denne industrien. Det er ikke første gang næringa raser ned i en bølgedal, og hver gang har den så langt kommet styrket opp igjen.

Det handler om mentalitet, og det handler om summen av den erfaring og kompetanse som er samla i hele kjeden fra båtdekket, via verft og leverandørindustri til forskning og utdanning. Det er når det er mørkest dette skinner sterkest.