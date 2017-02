«Nødvendig avklaring for barneavdelingen»

Helse Midt-Norge vil styrke neonatal-tilbudet: Fagdirektør: – Grensen på uke 26 er satt Helse Midt-Norge understreker at det er enighet om å sette grensen ved 26. uke. Dermed beholder Ålesund sjukehus nyfødte mellom uke 26 og 28 minst ut 2019.

Det finnes mye å rette på ved norske sjukehus. Barneavdelingen ved sjukehuset i Ålesund er ikke på den lista. Da var det på sin plass at Helse Midt skar igjennom og sikret funksjonene ved barneavdelingen. Helse Midt-Norge gikk i går ettermiddag ut og slo fast at det er enighet om å sette grensen ved 26. uke. Dermed beholder Ålesund sjukehus nyfødte mellom uke 26 og 28 minst ut 2019.

Avklaringen var høyst nødvendig. Hvorfor dette skal være en ordning som er tidfestet til 2019 framstår som noe uklart. Det som det kan være grunn til å stille spørsmål om er hvorfor det igjen ble skapt uro og usikkerhet rundt det tilbudet sjukehuset har til de minste barna.

Bakgrunnen var et forslag til nye nasjonale retningslinjer for nyfødt intensivavdelinger som Helsedirektoratet sendte ut på høring. Her ble det anbefalt at kun et sjukehus i hver helseregion behandler barn som er født før uke 28. Det ville ført til at de for tidlig fødte som i dag blir behandlet ved Ålesund sjukehus må til St. Olavs i Trondheim.

Dette er ikke en stor pasientgruppe, det er et relativt lite antall barn i året som blir født før uke 28 og som trenger intensivbehandling. At dette likevel vakte sterke reaksjoner hang sammen med at barneavdelingen ved sjukehuset i Ålesund hele vegen har følt seg motarbeidet fra det sterke fagmiljøet ved St. Olav.

Saka her er at i de faglige rapportene som foreligger er det ikke på noe punkt dokumentert at disse barna får en dårligere oppfølging ved sjukehuset i Ålesund, kontra det de ville fått ved St. Olav. Dette skapte en frykt for at en igjen var tilbake til en av de mange kampene som har vært mellom sjukehuset i Ålesund og St. Olav når det gjelder tilbudet til de minste barna.

Det medisinske fagmiljøet ved St. Olav er på dette fagområdet regnet som ledende i nasjonal sammenheng, og de har klare ambisjoner om forsvare sin posisjon som et av de fremste sjukehusene innen både forskning og behandling av denne pasientgruppen. Nå kan det se ut som at noen har snakket sammen. Om helseminister Bent Høie har vært en av dem er det grunn til å gi han honnør for det. Dette er med å sikre befolkningen i fylket et godt og helt nødvendig tilbud til de minste barna.

